На Берегівщині чоловік заподіяв зятеві тяжке тілесне ушкодження, поранивши око

Слідчі Берегівського районного відділу поліції проводять досудове розслідування у справі, щодо нанесення тяжких тілесних ушкоджень місцевому жителю. Підозрюваного поліцейські затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання

Вчора, 8 січня, на лінію «102» надійшло повідомлення від медиків приймального відділення Берегівськоїрайонної лікарні про те, що вони діагностували у 57-річного жителя села Вари проникаюче поранення лівого ока.

Для встановлення обставин, за яких травмувався чоловік, до медзакладу прибули співробітники слідчо-оперативної групи. З’ясувалося, що під час спільного застілля між 57-річним потерпілим та його 63-річним тестем виник конфлікт, в ході якого старший з чоловіків й заподіяв зятеві травму лівого ока.

Поліцейські розшукали фігуранта та затримали його у порядку статті 208 КПК України. Наразі він перебуває у ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі Берегівського районного відділу поліції кваліфікували дану подію за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто Умисне тяжке тілесне ушкодження. Досудове розслідування у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області