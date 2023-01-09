На Берегівщині чоловік заподіяв зятеві тяжке тілесне ушкодження, поранивши око

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Слідчі Берегівського районного відділу поліції проводять досудове розслідування у справі, щодо нанесення тяжких тілесних ушкоджень місцевому жителю. Підозрюваного поліцейські затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання

Вчора, 8 січня, на лінію «102» надійшло повідомлення від медиків приймального відділення Берегівськоїрайонної лікарні про те, що вони діагностували у 57-річного жителя села Вари проникаюче поранення лівого ока.

на берегівщині поліцейські затримали чоловіка, який заподіяв своєму зятеві тяжке тілесне ушкодження

Для встановлення обставин, за яких травмувався чоловік, до медзакладу прибули співробітники слідчо-оперативної групи. З’ясувалося, що під час спільного застілля між 57-річним потерпілим та його 63-річним тестем виник конфлікт, в ході якого старший з чоловіків й заподіяв зятеві травму лівого ока.

Поліцейські розшукали фігуранта та затримали його у порядку статті 208 КПК України. Наразі він перебуває у ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі Берегівського районного відділу поліції кваліфікували дану подію за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто Умисне тяжке тілесне ушкодження. Досудове розслідування у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області

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