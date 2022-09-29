На Берегівщині двох неповнолітніх хлопців викрили у крадіжці з будинку односельця

Нещодавно до поліції Виноградова звернувся житель села Вилок Берегівського району. Чоловік заявив, що з його помешкання невідомі викрали дороговартісні речі: бензопилу, акустичну систему, DVD-програвач, два системні блоки та плазмовий телевізор.

Оперативники кримінальної поліції провели ряд заходів та з’ясували, що до злочину можуть бути причетні двоє неповнолітніх місцевих жителів, віком 16 та 17 років.

Відомо, що фігуранти стежили за будинком потерпілого, і щойно господарі залишили помешкання, хлопці проникли всередину та викрали звідти всі згадані вище речі.

Працівники поліції вже вилучили частину техніки та повернуть власнику. Двом неповнолітнім фігурантам слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто Крадіжка, вчинена в умовах воєнного часу. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Поліція Закарпатської області