На Берегівщині унаслідок ДТП загинула велосипедистка (фото)

Слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області проводять досудове розслідування за фактом смертельної аварії в селі Великі Береги Берегівського району. Для зʼясування усіх обʼєктивних причин ДТП у справі призначать експертні дослідження

4 січня увечері на лінію «102» надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими в селі Великі Береги Берегівського району. За викликом одразу виїхали співробітники Берегівського районного відділу поліції, а також слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та встановили, що близько 18:20, керуючи автомобілем «Skoda», 49-річний місцевий житель здійснив наїзд на 49-річну односельчанку, яка у темному одязі рухалася на велосипеді в попутному з водієм напрямку.

Внаслідок отриманих травм, жінка померла на місці аварії. Водія поліцейські освідували –за кермом чоловік перебував тверезий.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області