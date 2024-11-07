На Берегівщині викрито чергову групу зловмисників, які організували канал для незаконного перетину ухилянтами держкордону

Співробітники Берегівського районного відділу поліції у співпраці з ДПСУ викрили на Закарпатті черговий канал незаконного переправлення через кордон України чоловіків, які підлягають мобілізації.

Як встановили правоохоронці, організувала незаконний бізнес 52-річна мукачівка, її спільником був 42-річний товариш.

За 10 тисяч доларів з однієї особи переправники на власному авто доставляли чоловіків із сусідньої Львівської області до Закарпаття, де поселяла їх у готельному комплексі на території Мукачівського району. Далі клієнтів чекав детальний інструктаж щодо поведінки при проїзді блокпостів, а також, для маскування, їх перевдягали у камуфляжну форму.

Таким чином вони діставалися прикордонного села Косонь в Берегівському районі, де в подальшому і перетинали лінію кордону України з Угорщиною.

Під час одного з таких трансферів правоохоронці викрили зловмисників разом з клієнтами.

Наразі обом причетним до організації каналу слідчі поліції, за процесуального керівництва Берегівської окружної прокуратури, повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Поліція Закарпатської області