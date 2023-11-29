На Берегівщині за сприяння незаконному переправленню військовозобов’язаних до Угорщини чоловіка засудили до 7 років ув’язнення

За публічного обвинувачення Берегівської окружної прокуратури місцевого жителя засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна за сприяння у незаконному переправленні військовозобов’язаних через держкордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

У суді прокурор довів, що закарпатець своїми порадами та вказівками сприяв двом громадянам у протиправному переправленні до країн ЄС. За 10 тис. грн він погодився відвезти «клієнтів» із Берегова до с. Вари, що межує з Угорщиною, та вказати подальший маршрут для перетину держрубежу.

Одного з втікачів виявили та затримали співробітники ДПСУ, іншому таки вдалося перетнути кордон. Це трапилось у липні минулого року, а за кілька днів правоохоронці розшукали й закарпатця, який допомагав «ухилянтам».

На час розслідування злочину обвинуваченому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внести 208 тис. грн застави, який діятиме і до набрання вироком законної сили.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури