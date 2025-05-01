На Берегівщині заблоковано ще один канал незаконного переправлення через кордон: затримано трьох зловмисників

Співробітники Берегівського районного відділу поліції у співпраці з СБУ та Мукачівським прикордонним загоном викрили трьох закарпатців, причетних до незаконного переправлення через кордон чоловіків, що підлягають мобілізації.

У ході оперативних заходів правоохоронці встановили, що до злочинну причетні 23-річний житель села Негрово Мукачівського району, 32-річний виноградівець та 39-річний мешканець Липчі. Зловмисники підшукували клієнтів з різних областей, зустрічали їх на вокзалі, поселяли до готельного комплексу, а після — оминаючи встановлені на шляху блокпости, супроводили до лінії кордону з Угорщиною.

Військовозобов’язаним такі послуги коштували 10 тисяч доларів.

Відомо, що для вдалої реалізації злочину фігуранти чітко розподілили між собою обов’язки. Роль 32-річного полягала у моніторингу ситуації з розміщенням блокпостів, а 39-річний — транспортував клієнтів до прикордоння. У цей час наймолодший співучасник злочину перебував у готелі, де очікував на розрахунок за незаконні послуги після успішної реалізації схеми його спільниками.

У ході контролю за вчиненням злочину діяльність зловмисників припинили. Усіх трьох фігурантів затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі поліції Берегова провели невідкладні обшуки, в ході яких вилучили 3 автомобілі, 5 мобільних телефонів, грошові кошти та інші докази, що підтверджують причетність зловмисників до незаконної діяльності.

У поліції за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів.

За скоєне фігурантам загрожує до 9 років ув’язнення. Слідство триває.

Поліція Закарпатської області