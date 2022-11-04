На Берегівщині затримали нетверезого водія, що спричинив ДТП у якій травмувалося троє неповнолітніх

Вчора, 3 листопада, близько 19:00, до поліцейських Берегова звернулася лікарка з повідомленням про те, що до медичного закладу міста доставлено трьох неповнолітніх дітей, які травмувалися внаслідок автомобільної аварії.

Слідчо-оперативна група, яка негайно виїхала на місце події, встановила, що ДТП мала місце між вулицями Чернишевського та Довжа. Водія авто на місці події не було. Проте вже за лічені хвилини поліцейські розшукали його неподалік від місця аварії, на сусідній вулиці.

Співробітники поліції з’ясували, що близько 19:00, рухаючись вулицею Чернишевського, 18-річний водій «ВАЗу 2105» не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. У автомобілі берегівця перебували троє неповнолітніх пасажирів: двоє хлопців віком 13 та 17 років, а також 14-річна дівчинка. Своїх молодших товаришів, мешканців Берегова та села Кідьош, водій саме підвозив додому. Із численними травмами дітей госпіталізували до Берегівської районної лікарні.

Встановлено також, що за кермом водій перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. За результатами медосвідчення в його крові виявлено 1,3 проміле алкоголю.

18-річного водія затримали в порядку статті 208 КПК України. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286-1 Кримінального кодексу України, тобто Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області