На Берегівщині зловмисник шахрайським шляхом заволодів нерухомістю важкохворого пенсіонера

Співробітники Берегівський районний відділ поліції викрили на шахрайській діяльності 40-річного місцевого жителя, який незаконно заволодів помешканням 72-річного пенсіонера. Останній у вкрай важкому стані перебуває в місцевому територіальному центрі соціального обслуговування.

Встановлено, що фігурант є директором одного із комунальних підприємств міста. У ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що зловмисник, знаючи, що у пенсіонера наявне нерухоме майно та відсутні спадкоємці, вирішив заволодіти його помешканням.

Достовірно знаючи, що через стан здоровʼя пенсіонер не в змозі покинути соціальний центр, фігурант отримав усі необхідні документи та звернувся до приватного нотаріуса для оформлення фіктивного договору дарування.