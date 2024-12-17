На Берегівщині зловмисник шахрайським шляхом заволодів нерухомістю важкохворого пенсіонера
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Співробітники Берегівський районний відділ поліції викрили на шахрайській діяльності 40-річного місцевого жителя, який незаконно заволодів помешканням 72-річного пенсіонера. Останній у вкрай важкому стані перебуває в місцевому територіальному центрі соціального обслуговування.
Встановлено, що фігурант є директором одного із комунальних підприємств міста. У ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що зловмисник, знаючи, що у пенсіонера наявне нерухоме майно та відсутні спадкоємці, вирішив заволодіти його помешканням.
Достовірно знаючи, що через стан здоровʼя пенсіонер не в змозі покинути соціальний центр, фігурант отримав усі необхідні документи та звернувся до приватного нотаріуса для оформлення фіктивного договору дарування.
Слідчі звернулися до суду з клопотанням про накладення арешту на майно потерпілого для унеможливлення його передачі. Також, за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах, зловмиснику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.
За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Наразі поліцейські перевіряють на причетність до цієї схеми співробітників територіального центру соціального обслуговування, нотаріуса та інших осіб. У справі триває досудове розслідування.