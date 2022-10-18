На Бережанщині конфлікт на дорозі чоловік «вирішив» пострілами з рушниці по авто опонента

Хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї інкримінують слідчі жителю Київської області.

В чергову частину відділу поліції №1 Бережан із заявою звернувся уродженець Львівської області. Чоловік розповів, що 16 жовтня близько 21:20 він припаркувався в одному із сіл району. З автівки не виходив ні він, ні пасажири.

В цей час до його транспортного засобу під’їхав автомобіль марки Toyota Land Cruiser. З нього вийшло двоє чоловіків, які почали кричати, що авто потерпілого їм заважає. Після цього один із них повернувся до позашляховика, витягнув з нього мисливську рушницю і двічі вистрелив по передніх колесах Ауді Q5. Після цього невідомі поїхали.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники поліції встановили місцеперебування стрілка. Це киянин, 1981 року народження. У скоєному він зізнався. Каже, що у момент розбірок перебував у стані алкогольного сп’яніння. Дозвіл на рушницю має, але зброю поліцейські вилучили і звернулися до суду щодо її арешту.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно із ч. 4 статті 296 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області