На Білоцерківщині затримала чоловіка, який вдарив товариша ножем у груди

В місті Узин двоє чоловіків завітали у гості до своїх знайомих. Згодом, між двома візитерами виник конфлікт, у результаті якого 60-річний опонент вдарив ножем у груди свого товариша та втік.

З проникаючим пораненням грудної клітини, 38-річного потерпілого доставили до Білоцерківської лікарні.

Правоохоронці затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження та за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, слідчі розпочали досудове розслідування [ч.1 ст.121 ККУ]. Чоловікові загрожує до 8 років за ґратами.

Поліція Київської області