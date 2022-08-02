На Білоцерківщині затримала чоловіка, який вдарив товариша ножем у груди

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В місті Узин двоє чоловіків завітали у гості до своїх знайомих. Згодом, між двома візитерами виник конфлікт, у результаті якого 60-річний опонент вдарив ножем у груди свого товариша та втік.

З проникаючим пораненням грудної клітини, 38-річного потерпілого доставили до Білоцерківської лікарні.

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Правоохоронці затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження та за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, слідчі розпочали досудове розслідування [ч.1 ст.121 ККУ]. Чоловікові загрожує до 8 років за ґратами.

Поліція Київської області

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