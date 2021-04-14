На Бориспільщині працівник газової служби побив подружжя пенсіонерів

Працівнику газової служби повідомили про підозру в побитті подружньої пари в селі Гора Бориспільського району

Про це повідомляє інформаційний портал «Моя Київщина» із посиланням на сторінку «Бориспільське районне управління поліції ГУНП в Київській області» у Facebook.

Зазначається, що на початку березня цього року до одного подружжя в селі Гора прийшов працівник газової служби для проведення планового огляду та перевірки технічних умов наявного газового обладнання.

Під час візиту для проведення огляду працівник повідомив про виявлені можливі порушення, згадавши про наявний борг у родини за використаний газ та намагався опломбувати газовий вентиль. Між ним та подружжям виник конфлікт, в результаті якого молодик наніс 59-річній жінці та 58-річному чоловікові тілесні ушкодження.

Працівники сектору дізнання Бориспільського районного управління поліції провели низку слідчих дій, серед яких слідчі експерименти, допити свідків та потерпілих, огляд відео, а також призначено та отримано висновки експертиз. Встановлено особу правопорушника, ним виявився 21-річний житель Сумської області. До речі останній вже звільнений з роботи.

За результатами зібраних матеріалів правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) та ч. 2 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я) Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувальний акт щодо молодика скеровано до Бориспільського міськрайонного суду.