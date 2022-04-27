На Бучанщині затримали мародера, який обікрав щонайменше 5 квартир

Лиходієм виявився 40-річний киянин, який жив у даному будинку і упродовж місяця обчистив ще декілька квартир у цьому ж під’їзді, звідки виніс побутову техніку та цінності.

Затримали зловмисника працівники територіальної оборони. Поліцейські помістили мародера до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі поліція продовжує встановлювати інших потерпілих від дій мародера. Лиходію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

Поліція Київської області