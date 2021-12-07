На будівництві у Вінниці виявили 15 іноземців, які незаконного перебували на території країни

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За словами т.в.о. начальника Управління міграційної поліції Вінниччини Дмитра Поліщука, до поліції надійшла інформація, що на одній з будівельних фірм в обласному центрі незаконно працюють іноземні громадяни.

Під час перевірки цієї інформації на одному з будівництв поліцейські виявили 15 іноземців, які порушили дозволений законодавством термін перебування на території країни.

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Правопорушників запросили до Управління міграційної служби, де на них склали адміністративні протоколи та винесли постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді сплати штрафу у розмірі 3 060 гривень.

Наразі вирішується питання про примусове повернення іноземних громадян до країни походження. // Вартові еспресо

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