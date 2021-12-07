На будівництві у Вінниці виявили 15 іноземців, які незаконного перебували на території країни

За словами т.в.о. начальника Управління міграційної поліції Вінниччини Дмитра Поліщука, до поліції надійшла інформація, що на одній з будівельних фірм в обласному центрі незаконно працюють іноземні громадяни.

Під час перевірки цієї інформації на одному з будівництв поліцейські виявили 15 іноземців, які порушили дозволений законодавством термін перебування на території країни.

Правопорушників запросили до Управління міграційної служби, де на них склали адміністративні протоколи та винесли постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді сплати штрафу у розмірі 3 060 гривень.

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Наразі вирішується питання про примусове повернення іноземних громадян до країни походження. // Вартові еспресо