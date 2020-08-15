На Буковине за жестокое убийство и поджог задержали российского уголовника

Об этом в Telegram-канале сообщил Департамент уголовного розыска Нацполиции Украины.

“В ночь с 12 на 13 августа 2020 года в дежурную часть ГУНП в Черновицкой области поступило сообщение о возгорании квартиры обычного жилого дома. По предварительной информации, владелец квартиры погиб, отравившись угарным газом”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия обнаружили тело 55-летнего мужчины с явными телесными повреждениями.

“Убийцей оказался уроженец России, временно проживающий в Черновцах. Без всякого сожаления он рассказывал как сначала бил до обморока своего собутыльника, а потом прыгал на его теле, пока ребра не пробили легкие. А в дальнейшем устроил поджог квартиры”, — сообщили в полиции.

В ведомстве также добавили, что задержанный хвастался своими судимостями. // УНН