На Буковині чоловік помер у приймальному покої лікарні. Розслідується факт ненадання медичної допомоги

Житель Вижниччини звернувся до районної лікарні по допомогу і згодом помер у приміщенні закладу. Зі слів очевидців, медики не надали чоловікові необхідної допомоги й не врятували його життя. Наразі поліцейські проводять досудове розслідування та встановлюють обставини смерті чоловіка.

30 листопада на спецлінію «102» надійшло повідомлення з Вижницької центральної районної лікарні про настання смерті чоловіка у приміщенні приймального покою. Прибувши до медичної установи, слідчо-оперативна група Вижницького відділення поліції опитала лікарів, дружину померлого та очевидців події.

Зі слів медиків, 69-річний житель села Виженка обслуговувався у вказаному закладі і того дня звернувся по медичну допомогу. Там у нього різко погіршилося самопочуття і він помер в присутності лікарів. Медики надали правоохоронцям лікарське свідоцтво про ненасильницьку смерть чоловіка.

Опитуючи очевидців, поліцейські отримали інформацію про те, що смерть чоловіка могла настати внаслідок ненадання вчасної медичної допомоги. Наразі правоохоронці перевіряють цю версію.

Відомості про подію слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.2 ст.139 (Ненадання допомоги хворому медичним працівником) Кримінального кодексу України.

Тіло померлого поліцейські направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті, а також призначили низку експертиз для оцінки дій співробітників лікарні.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області