На Буковині чоловіка судитимуть за повторне вчинення домашнього насильства

У серпні цього року до поліції звернулася жителька Заставнівського району з заявою про те, що її син вчиняє відносно неї домашнє насильство: виражався нецензурною лайкою та погрожував їй фізичною розправою. Чоловіку загрожує до двох років позбавлення волі.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що 39-річний житель села Васловівці протягом останніх двох років систематично вчиняв насильницькі дії над своєю 69-річною матір’ю. Жінка неодноразово зверталася до поліції із повідомленнями про те, що її син, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, ображав та погрожував їй фізичною розправою.

Влітку цього року Заставнівський районний суд визнав винним буковинця у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Чоловіку суд призначив покарання у вигляді 150 годин громадських робіт, проте чоловік не виконав їх.

Правоохоронці повторно довели причетність буковинця до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

За результатами досудового розслідування обвинувальний акт затверджено прокурором Заставнівської районної прокуратури та направлено дізнавачами поліції для розгляду до районного суду.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області