На Буковині двом чоловікам повідомили про підозри у незаконному зберіганні арсеналу зброї

Під час здійснення спеціальних поліцейських заходів правоохоронці виявили та вилучили у чернівчан зброю та наркотичні засоби. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Наразі правоохоронці перевіряють причетність ще декількох осіб до здійснення цієї протиправної діяльності.

Сьогодні вранці, 25 вересня, співробітники Слідчого управління та обласного управління ДСР, Чернівецького районного управління поліції із залученням силової підтримки спецпідрозділу КОРД ГУНП в Чернівецькій області здійснили низку санкціонованих обшуків у чернівчан.

Під час проведення спеціальних поліцейських заходів правоохоронці виявили та вилучили за місцями проживання та гаражах порушників:

— гвинтівки;

— пістолети;

— гільзи та набої;

— металеві банки з порохом;

— мобільні телефони;

— сім-карти:

— станки, за допомогою яких здійснювалась переробка вогнепальної зброї;

— згортки та контейнер із речовиною білого кольору;

— згортки із рослиною зеленого кольору;

— пристрій для викурювання наркотиків.

Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури повідомили про підозри двом фігурантам віком 31 та 37 років за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Правоохоронці перевіряють інформацію щодо причетності інших осіб до здійснення цієї протиправної діяльності.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області