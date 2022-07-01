На Буковині експосадовця підозрюють у заволодінні лікарськими засобами на суму понад мільйон гривень

Перебуваючи на посаді генерального директора Чернівецької обласної клінічної лікарні, посадовець отримав від іноземної благодійної організації медичні засоби та препарати, частину з яких у подальшому використав для власного збагачення. Поліцейські спільно з колегами СБУ під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури задокументували протиправні дії 47-річного буковинця.

Співробітники підрозділу захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Чернівецькій області встановили: у відповідь на офіційний лист керівництва медичного закладу Буковини надійшла гуманітарна допомога на суму майже 250 тисяч доларів США від іноземного благодійного фонду.

У результаті документування незаконних дій посадовця правоохоронці виявили відсутність лікарських засобів на понад мільйон гривень. Серед них – медичні препарати, до складу яких входять психотропні речовини.

Співробітники Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

— ч. 5 статті 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

— ч. 3 статті 308 (Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на початку травня цього року у Чернівцях правоохоронці затримали цього ж посадовця за отримання неправомірної вигоди. Згодом слідчі поліції повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області