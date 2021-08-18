На Буковині митник спричинив смертельну ДТП та втік з місця аварії (фото)

В Чернівецькій області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода (ДТП), винуватець якої втік з місця події. Ним виявився 28-річний працівник Державної митної служби.



Про це повідомляє Держмитслужба.

Так, 16 серпня, близько 5:40, на трасі Житомир-Чернівці у селі Припруття сталася аварія, внаслідок якої загинули дві людини.

«Винуватець ДТП – працівник Буковинської митниці Держмитслужби… З метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку стосовно зазначеної особи порушено дисциплінарне провадження з відстороненням від виконання посадових обов’язків», – йдеться в повідомленні.

Водночас, у поліції раніше заявляли, що водій автомобіля Opel Insignia допустив зіткнення з автівкою Audi. Залишивши транспортний засіб на місці аварії, кермувальник утік.

Згодом поліція встановила особу водія-втікача. За попередньою інформацією, за кермом автомобіля Opel Insignia перебував 28-річний житель міста Новоселиця – Вадим Валерійович Недуга.

Жителя Новоселиці Вадима Недугу вперше судили за порушення правил дорожнього руху у 2016 році. Тоді він потрапив у ДТП, в якому загинув пасажир його авто. У матеріалах справи йдеться, що тоді Недуга випив склянку пива та сів за кермо. Він рухався зі швидкістю у понад 90 кілометрів на годину, виїхав на зустрічну смугу та врізався у дві машини. У суді Недуга розкаявся та засвідчив, що виплатив компенсацію матері друга, який загинув у ДТП.

Через те, що водій розкаявся та сприяв слідству, його засудили до трьох років позбавлення волі та заборонили кермувати впродовж двох років. Втім дали можливість звільнитись він покарання, якщо впродовж півтора року він не здійснить повторного злочину.

Вдруге Недугу судили у 2018 році за водіння у нетверезому стані. Його затримали у Львові. У крові було 2,93 проміле алкоголю. В Україні допустима норма — 0,2 проміле. У суді Недуга вину не визнав. За його словами, він не кермував авто. Вироку у справі не було, через прострочення термінів.

Двічі — у 2019 та 2020 роках — адміністративні справи щодо Недуги закрили через прострочення термінів.

«Винуватець ДТП – працівник Буковинської митниці Держмитслужби, яка перебуває у стані реорганізації. Зазначений працівник до новоствореної Чернівецької митниці як відокремленого підрозділу Держмитслужби переведений не був, зважаючи на негативний результат проходження тестування з питань кваліфікації та благонадійності», — додали у Держмитслужбі. // Діло