На Буковині пенсіонер через суперечку, вистрілив з рушниці у свого товариша

8 березня, до поліції звернулася жителька села Шипинці та повідомила про те, що під час конфлікту з односельчанином їі чоловік отримав вогнепальне поранення. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні для надання медичної допомоги та встановлення ступеня отриманих тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Чернівецькій області.

За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група відділення поліції №2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції, співробітники Управління патрульної поліції, Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області та криміналісти. Правоохоронці опитали учасників інциденту, свідків та очевидців.

На основі зібраної інформації поліцейські встановили, що сьогодні вранці між двома місцевими жителями виникла суперечка. Внаслідок конфлікту 76-річний буковинець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, застосував свою гладкоствольну мисливську зброю та вистрелив у плече 66-річного товариша.

Вдома дружина потерпілого надала йому домедичну допомогу та викликала лікарів та поліцейських.

Медики госпіталізували потерпілого до лікарні швидкої медичної допомоги. Там йому діагностували вогнепальне непроникаюче поранення грудної клітини зліва. Наразі здоров’ю та життю чоловіка нічого не загрожує.

Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 15 (Замах на злочин) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали правопорушника у порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. // ЧАС

Наразі вирішується питання повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Слідчі поліції призначили низку експертиз, вилучили речові докази, а зброю направили до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.