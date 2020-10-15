На Буковині поліцейські розслідують смерть чоловіка, який начебто бив себе ножем

Дружина загиблого каже, що чоловік їй погрожував та наносив собі тілесні ушкодження ножем.

14 жовтня до Ситуаційного відділу ГУНП в Чернівецькій області надійшло повідомлення від 27-річної жительки села Остриця про те, що її нетверезий чоловік погрожує їй та родичам фізичною розправою і наносить собі тілесні ушкодження ножем, пише ІА АСС з посиланням на Відділ комунікації поліції Чернівецької області.

На місце події прибули слідчо-оперативні групи ГУНП в Чернівецькій області та Новоселицького відділення поліції.

В будинку поліцейські виявили тіло чоловіка заявниці. Лікарі констатували смерть 25-річного буковинця. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Поліцейські з’ясовують обставини загиблі чоловіка. Слідчі поліції вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.