На Буковині посадовцю та його спільниці повідомили про підозру у привласненні понад пів мільйона гривень

Працівники ГУНП в Чернівецькій області спільно з колегами обласного управління СБУ викрили незаконну схему використання державних коштів співробітником Чернівецької міської ради. Внаслідок укладення фіктивного договору між посадовцем і приватним підприємцем безпідставно було витрачено гроші, виділені на ремонт системи вуличного освітлення міста.

Проводячи досудове розслідування під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури, правоохоронці встановили, що у січні-лютому минулого року 54-річний посадовець вступив у змову із приватним підприємцем для незаконного збагачення грошима. Між міською радою VII скликання та 41-річною фізичною особою було укладено угоду про виконання ремонту системи вуличного освітлення Чернівців. При оформленні договору його сторони внесли в акти виконаних робіт неправдиві відомості про залучення для підготовчих робіт додаткової техніки.

Таким чином внаслідок протиправних дій з державного бюджету було витрачено 665 тисяч гривень.

Слідчі поліції повідомили порушникам про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями:

– 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

– 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

– 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці готують клопотання до суду про відсторонення посадовця від займаної посади, а також обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області