На Буковині повідомили про підозру організатору незаконного переміщення іноземців через держкордон

Нагадаємо: в ніч з 28 на 29 серпня прикордонники спільно з міграційною поліцією ГУНП в Чернівецькій області та слідчо-оперативною групою відділення поліції № 5 Чернівецького РУП затримали чотирьох іноземців, які намагалися потрапити до Румунії поза пунктом пропуску. Правоохоронці завадили порушникам нелегально перетнути державний кордон.

Оперативники міграційної поліції встановили особи іноземців – вихідців з Пакистану й Афганістану. Також поліцейські з’ясували, що їхньому незаконному переміщенню через державний кордон України сприяв 29-річний житель міста Умань Черкаської області. Чоловік перевозив іноземців територією України на автомобілі «Skoda».

Слідчі поліції повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. За клопотанням органів досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою та наклав арешт на автомобіль.

Поліцейські продовжують здійснювати цільові профілактичні заходи з нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері під умовною назвою «Мігрант».

Відділ комунікації поліції Чернівецької області