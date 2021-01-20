На Буковині повідомили про підозру зловмисникам, які заволоділи майже мільйоном гривень бюджетних коштів

Упродовж 2017-2018 років під час капітального ремонту дороги міжнародного значення посадові особи субпідрядника завищили вартість матеріалів і таким чином завдали держбюджету понад 800 тисяч гривень збитків. Протиправну діяльність порушників викрили співробітники Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області спільно з оперативниками обласного управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ.

Під час досудового розслідування слідчі обласного управління Нацполіції ретельно дослідили діяльність усіх контрагентів, опитали свідків та учасників злочинної схеми та призначили більше 10 різних експертиз для встановлення всіх обставин правопорушення.

Зокрема, правоохоронці з’ясували, що під час капітального ремонту дороги М-19 сполученням Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече посадові особи субпідрядника вносили завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт і довідок про їхню вартість.

Завищуючи закупівельну вартість матеріалів для ремонту узбіччя, зловмисники отримали 9 мільйонів гривень авансу на їх придбання, в той час, як фактична вартість склала 8,185 мільйона гривень. Внаслідок своїх протиправних дій члени злочинного угруповання заволоділи державними коштами в сумі 815 тисяч гривень.

Слідчі ГУНП в Чернівецькій області повідомили їм про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) і ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області