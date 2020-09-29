На Буковині судитимуть експоліцейського за 350 доларів США неправомірної вигоди

Чернівецька обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього поліцейського сектору реагування за фактом незаконного заволодіння важливим особистим документом та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 368 КК України).

За даними слідства, поліцейський одержав від водія 350 доларів США за уникнення кримінальної відповідальності через використання підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та за повернення вилучених документів на автомобіль і посвідчення водія.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернівецької обласної прокуратури