На Буковині судитимуть учасників організованої групи, які підробляли сертифікатів про відсутність COVID-19

Чернівецька обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти стосовно організатора та двох членів організованої групи за фактом підроблення офіційних документів (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України).

За даними слідства, буковинець організував схему виготовлення та збуту підроблених медичних сертифікатів про відсутність коронавірусної інфекції для громадян, які бажали виїхати до країн Європейського Союзу.

До цієї діяльності він залучив двох працівниць туристичної фірми, одна з яких отримувала від організатора копії документів осіб, а інша – безпосередньо підробляла медичний сертифікат.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Нацполіції у Чернівецькій області.

За матеріалами Чернівецької обласної прокуратури