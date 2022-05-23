На Буковині викрито чергову схему нелегального переправлення призовників до Румунії, до неї причетні посадовці лісгоспу (відео)

Працівники Територіального управління ДБР Хмельницького повідомили про підозру майстру лісу «Чернівецького лісгоспу» та двом його спільникам за організацію незаконної схеми переправлення українців до Румунії.

«Ділки» супроводжували громадян України, що намагалися незаконно покинути територію держави, на різних етапах. Один брав кошти, які потім ділив між учасниками групи, інший – довозив до кордону, а третій – переводив пішим ходом до Румунії.

Учасників схеми затримано «на гарячому» під час спроби переміщення трьох чоловіків призовного віку за 10 тис. євро.

Працівник лісгоспу та двоє цивільних підозрюються у незаконному переправленні громадян через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

ДБР