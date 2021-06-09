На Буковині водій-порушник намагався підкупити поліцейських

Чернівчанин керував автомобілем із фальшивим посвідченням водія. Щоб уникнути відповідальності, порушник запропонував співробітникам поліції гроші та поклав їх до службового авто. Правоохоронці відмовилися від неправомірної вигоди та задокументували обидва кримінальні правопорушення.

Вчора, 8 червня, в селі Ревне Чернівецького району група реагування патрульної поліції зупинила за порушення Правил дорожнього руху мікроавтобус «Peugeot Boxer» під керуванням 33-річного жителя Чернівців.

Під час перевірки посвідчення водія поліцейські з’ясували, що воно відсутнє в електронній базі даних. Щоб уникнути відповідальності за підроблення документів, кермувальник запропонував співробітникам поліції 2 тисячі гривень неправомірної вигоди, які поклав у кишеню дверки службового автомобіля.

Для документування кримінальних правопорушень поліцейські викликали на місце події слідчо-оперативну групу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції. Правоохоронці вилучили речові докази та наразі вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за фактами підроблення документів і надання неправомірної вигоди службовій особі.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області