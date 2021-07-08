На Буковині затримали чоловіка, який наніс ножове поранення дільничному офіцеру поліції

Сьогодні вранці, 8 липня, до поліції звернулася 56-річна жителька села Чорногузи та повідомила про те, що її психічно хворий син вчиняє на нею насильство. 37-річний буковинець накинувся на поліцейського, який приїхав на виклик, та наніс йому удар ножем в ногу. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.

Отримавши повідомлення про виклик про протиправні дії буковинця, на місце події негайно виїхали співробітники сектору реагування патрульної поліції та дільничний офіцер поліції Вижницького районного відділу поліції. Чоловік поводив з матір’ю себе агресивно та на зауваження правоохоронців не реагував. Згодом правопорушник схопив ножа, накинувся на 39-річного поліцейського та завдав йому удар ножем у ногу. Медики діагностували колоту рану гомілки правої ноги та надали необхідну допомогу потерпілому. Наразі його здоров’ю та життю нічого не загрожує.

Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали правопорушника в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою особою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі вирішується питання про госпіталізацію затриманого до психіатричної лікарні для примусового лікування. Чоловік з 2003 року перебуває на обліку цього закладу із діагнозом «шизофренія».

За умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області