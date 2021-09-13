На Буковині затримали організатора злочинної групи, який переховувався від правоохоронців

За клопотанням органів досудового розслідування суд заарештував зловмисника. Нагадаємо: у лютому минулого року слідчі поліції ГУНП в Чернівецькій області спільно з обласним управлінням стратегічних розслідувань ДСР НПУ під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури задокументували протиправну діяльність учасників організованої злочинної групи, які займалися виготовленням і збутом наркотиків.

Під час досудового розслідування поліцейські зібрали додаткові відомості щодо протиправної діяльності буковинців. Зокрема, встановили, що 42-річний житель села Недобоївці організував виробництво та збут психотропних речовин і наркотичних засобів, залучивши до цієї діяльності ще двох спільників віком 33 і 37 років. Організатор розподілив функції та визначив ролі кожного із учасників ОЗГ. Також співробітники поліції задокументували його причетність до торгівлі вогнепальною зброєю та боєприпасами.

Правоохоронці здійснили майже 20 санкціонованих обшуків у транспортних засобах зловмисників, місцях їхнього проживання та ведення протиправної діяльності. Під час обшуків поліцейські вилучили докази причетності чоловіків до злочинних дій.

Організатор злочинної групи протягом 7 місяців переховувався від правоохоронців. В результаті проведення розшукових заходів співробітники поліції встановили місцезнаходження правопорушника та за силової підтримки спецпризначенців «КОРД» затримали його.

На підставі зібраної доказової бази слідчі поліції повідомили всім трьом членам ОЗГ про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

частиною 3 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

частиною 3 статті 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Поліцейські також повідомили організатору злочинної групи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

За клопотанням слідчих поліції, погодженим прокурором, Шевченківський районний суд міста Чернівці обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області