На Буковині завершено розслідування факту привласнення майже мільйона гривень бюджетних коштів
Поліцейські зібрали достатньо доказів причетності трьох буковинців до заволодіння частиною грошей, призначених для капітального ремонту дороги міжнародного значення.
За такі дії зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Нагадаємо, протягом 2017-2018 років під час капітального ремонту дороги міжнародного значення М-19 сполученням Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече посадові особи субпідрядника вносили завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт і довідок про їхню вартість. Завищуючи закупівельну вартість матеріалів, члени злочинного угруповання заволоділи державними коштами в сумі 815 тисяч гривень.
За результатами досудового розслідування слідчі ГУНП в Чернівецькій області склали обвинувальний акт і скерували його до суду для розгляду.
Правопорушникам інкримінують скоєння злочинів, передбачених частиною 5 статті 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), частиною 4 статті 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) і частиною 2 статті 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Відділ комунікації поліції Чернівецької областіTweet