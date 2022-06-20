На Буковині житель Київщини здійснював розвідувальну діяльність на користь так званої «ДНР»

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру жителю Київщини, який здійснював незаконну розвідувальну діяльність на користь терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

За даними слідства, у травні 2022 року підозрюваний вступив до лав так званої «ДНР» та здійснював незаконну розвідувальну діяльність на її користь.

Збирав відомості щодо дислокації об’єктів критичної інфраструктури – залізничних переїздів, тунелів, мостів, а також місць розташування особового складу Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Інформацію ворогу передавав через месенджер Telegram. Був затриманий 18 червня 2022 року у Чернівцях.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Чернівецькій області.

Офіс Генпрокурора