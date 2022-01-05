На Буковині злочинну групу викрито у привласненні бюджетних коштів, призначених для ліквідації наслідків повені

До складу групи увійшли двоє службовців технагляду та підприємець-підрядник.

Правоохоронці з’ясували: під час відновлення дороги на Путильщині, зловмисники привласнили майже три мільйони гривень, виділених з державного бюджету.

Порушникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Національна поліція України