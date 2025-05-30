На Буковині депутат за хабарі допомагав чоловікам отримувати відстрочку від мобілізації

За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури депутату однієї з міських рад Чернівецького району повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди та зловживанні впливом (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, користуючись зв’язками, посадою та авторитетом у громаді, депутат, який також очолює один зі структурних підрозділів міської ради, за гроші сприяв військовозобов’язаним в оформленні догляду за «тяжкохворими» родичами з метою одержання відстрочки від мобілізації.

Встановлено, що підозрюваний запропонував свою допомогу громадянину призовного віку в оформленні догляду за родичем похилого віку. За свій особистий підпис під відповідним актом як члена профільної комісії міськради він озвучив «тариф» — 6000 гривень.

Після отримання коштів депутат передав громадянину готові документи, однак через зміни в законодавстві вони втратили чинність, тому підозрюваний запропонував чоловіку інший варіант — оформити догляд за матір’ю на підставі висновку ЛКК із встановленням їй відповідних діагнозів.

За вплив на членів ЛКК, які мали підтвердити необхідність цього догляду, підозрюваний отримав 3500 доларів США.

Надалі, депутат запросив ще 600 доларів США, вже за підписання всіма членами комісії міської ради акту про факт здійснення зазначеним громадянином постійного догляду за матір’ю.

Після передачі коштів його викрили та затримали правоохоронці.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління СБУ в Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура