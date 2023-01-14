На Буковині депутатка міськради та її чоловік продали гумдопомогу та привласнили благодійні гроші

Чернівецька обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно депутатки однієї з міських рад Чернівецького району та її чоловіка за фактами незаконного використання гуманітарної допомоги та підроблення офіційних документів (ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, депутатка разом зі своїм чоловіком з метою одержання прибутку незаконно продали гуманітарну допомогу, а також налагодили схему систематичного привласнення благодійних коштів, які надходили до очолюваної ними громадської організації.

У травні минулого року подружжя ввезло на територію України як гуманітарну допомогу транспортний засіб марки «Volkswagen LT28». Достовірно знаючи про його цільове призначення та заборону продажу гумдопомоги, вони «передали» автівку волонтеру за 4 500 доларів США. Після одержання неправомірних коштів їх викрили правоохоронці.

Крім того, встановлено, що з квітня по липень 2022 року особи привласнили близько 230 тисяч гривень безповоротної фінансової допомоги. Вказані кошти поступили на рахунок громадської організації, яку вони незаконно очолили ще у 2017 році за підробленими документами.

Встановлено, що шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до протоколів загальних зборів громадської організації та реєстру присутніх на зборах осіб, депутатка спільно зі своїм чоловіком «обрали» себе її керівниками, а на основі підроблених документів провели відповідні реєстраційні дії без відома інших членів організації.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області, за оперативного супроводу УСР в Чернівецькій області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура