На Буковині двох керівників благодійних організацій засуджено за продаж гуманітарної допомоги

За публічного обвинувачення прокурорів Чернівецької обласної прокуратури двох керівників благодійних організацій із Миколаївської та Чернівецької областей визнано винними у продажі, незакінченому замаху та готуванні до продажу товарів гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Їм призначено покарання у виді п’яти та двох із половиною років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з обігом, використанням і розпорядженням гуманітарною допомогою, строком на 3 роки, із конфіскацією майна.

Прокурори в суді довели, що керівник однієї з благодійних організацій на Миколаївщині, заручившись підтримкою знайомого волонтера – керівника благодійної організації на Буковині, організував гуртову торгівлю отриманою від іноземних донорів на адресу його благодійного фонду гуманітарною допомогою.

Гуртові партії медичних халатів та антисептиків засуджені готові були реалізувати за ціною, нижчою за ринкову. Потенційних покупців шукали серед особистих знайомих та підприємців, надсилаючи комерційні пропозиції. Гуманітарну допомогу вони завезли на зберігання до орендованих складських приміщень у Чернівцях та Луцьку.

Під час розслідування злочину правоохоронці затримали буковинця після одержання 600 тис грн виторгу за продаж частини медичних халатів у кількості 18 000 штук.

За результатами обшуків у складських приміщеннях на території Чернівецької та Волинської областей виявлено та вилучено ще майже 180 тисяч медичних халатів та понад 64 000 одиниць антисептиків на загальну суму понад 15 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління СБУ в Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура