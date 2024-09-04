На Буковині директор фірми вчинив злочин проти довкілля, завдавши державі збитків на ₴64 мільйона

Протиправні дії 52-річного чернівчанина викрили співробітники Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області спільно з колегами СБУ під процесуальним керівництвом спеціалізованої екологічної прокуратури Чернівецької обласної прокуратури. Наразі за цим фактом правоохоронці завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт для розгляду до суду.

Нагадаємо: чоловік організував незаконну схему збагачування грошима та за допомогою спецтехніки видобував корисні копалини загальнодержавного значення і реалізовував їх клієнтам, не маючи дозволу на здійснення такої діяльності.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували: зловживаючи службовим становищем як директор приватної фірми, протягом 2019-2022 років чоловік укладав договори із буковинцями про здачу землі йому в оренду. При цьому не змінивши цільове призначення землі та не погодивши умови своєї діяльності з місцевою владою, чернівчанин тривалий час видобував піщано-гравійну суміш в адміністративних межах Чернівецького району і продавав корисні копалини приватним особам.

Наразі під процесуальним керівництвом спеціалізованої екологічної прокуратури Чернівецької обласної прокуратури слідчі поліції завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт для розгляду до суду відносно фігуранта.

Йому інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

– ч. 4 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин);

– ч. 2 ст. 239-1 (Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель);

– ч. 1. ст. 254 (Безгосподарське використання земель) Кримінального кодексу України.

Відповідно до висновків експертизи, внаслідок своєї злочинної діяльності, фігурант завдав збитків державі майже на 64 мільйона гривень.

Згідно із чинним законодавством, чернівчанину загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області