На Буковині фахівця з публічних закупівель сільради судитимуть за «злив» тендеру на закупівлю термоодягу для військових

За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно фахівця з публічних закупівель Вікнянської сільської ради за фактом розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, службовиця організувала та провела публічний тендер на закупівлю сільською радою комплектів термозахисту для військових. Перший конкурс виграв незалежний учасник, але його результати скасували з формальних причин.

Повторний тендер забезпечив перемогу підприємцю, пов’язаному з посадовцями сільської ради. В результаті товари придбали за завищеною ціною, а їхня якість не відповідала умовам тендеру. Через це бюджет втратив понад 1,4 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали детективи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління СБУ у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура