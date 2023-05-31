На Буковині група зловмисників, погрожуючи розправою вимагала неіснуючий борг
Фігуранти погрожували чоловікові та його сім’ї фізичною розправою, а потім забрали ключі та документи від автомобіля потерпілого, як гарантія передачі коштів. Наразі обом фігурантам повідомлено про підозри та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.
Протиправну діяльність 60-річного жителя села Чагор та 53-річного чернівчанина задокументували співробітники Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області спільно з колегами з обласного управління Департаменту стратегічних розслідувань НПУ під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури.
29 травня поліцейські затримали правопорушників при отриманні неіснуючого боргу від потерпілого в сумі 2500 доларів США.
За результатами проведених обшуків правоохоронці виявили та вилучили грошові кошти, якими незаконно заволоділи зловмисники. Обох фігурантів затримали у порядку статті 208 (Затримання уповноваженою особою) Кримінального процесуального кодексу України.
Працівники слідчого управління ГУНП вже повідомили затриманим про підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Відділ комунікації поліції Чернівецької областіTweet