На Буковині інженера-землевпорядника підозрюють у шахрайстві, використанні підроблених документів, зловживанні повноваженнями та легалізації доходів

Буковинець, на підставі фальшивих документів, зловживаючи своїми повноваженнями, шахрайським шляхом продав дві земельні ділянки, які належать громаді, і таким чином збагатився на майже півмільйона гривень. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо: що протиправну діяльність 28-річного жителя Кельменців задокументували співробітники Дністровського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Дністровської окружної прокуратури та оперативного супроводу працівників обласного управління Служби безпеки України.

Під час слідства правоохоронці з’ясували, що інженер-землевпорядник, розробив схему незаконного збагачення. Чоловік підшукав двох осіб для оформлення на них земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва та запевнив у законності всіх дій. Буковинець, користуючись своїми повноваженнями, маючи доступ до вебпорталу електронних послуг, вніс несанкціоновані зміни до відповідної системи, доповнивши її фальшивими даними.

В подальшому, чоловік використав підроблені документи для продажу землі. Буковинець знайшов потенційних покупців та звернувся до приватного нотаріуса для укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Після підписання всіх необхідних документів, інженер-землевпорядник шахрайським шляхом отримав від покупців майже 12 тисяч доларів США і таким чином легалізував нерухоме майно одержане злочинним шляхом.

У результаті своєї протиправної діяльності зловмисник заподіяв територіальній громаді матеріальної шкоди на майже півмільйона гривень.

На підставі зібраних доказів, слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч. 4 ст. 190 (Шахрайство);

ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 3 ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги);

ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї);

ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області