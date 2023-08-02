На Буковині керівник та співробітники приватної клініки заволоділи понад ₴15 млн., виділених за програмою медичних гарантій

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно керівника приватного медичного закладу, його дружини та чотирьох співробітників за фактами створення злочинної організації та участі у ній; розкрадання бюджетних коштів; несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах; відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 2, ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, засновник та директор приватного медичного центру в Чернівецькій області, створив злочинну організацію до якої залучив дружину та працівників свого медичного центру, які діючи під його керівництвом, налагодили механізм заволодіння бюджетними коштами.

Встановлено, що упродовж 2022 року лікарі подавали до Національної служби здоров’я України неправдиву інформацію щодо надання населенню послуг за програмою медичних гарантій. Насправді ці послуги медичний центр не надавав, однак на основі недійсних даних, приватному медзакладу було безпідставно виплачено з держбюджету понад 15 млн грн.

Незаконно отримані грошові кошти керівник закладу легалізував шляхом перерахування на рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання, зокрема і своєї дружини – лікарю цієї ж установи, яка зареєстрована як фізична особа-підприємець.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління СБ України та УСР в Чернівецькій області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура