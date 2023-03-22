На Буковині ліквідовано масштабну лінію виробництва фальсифікованого «елітного» алкоголю та кави

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури припинено діяльність підпільних цехів з виробництва та фасування контрафактних алкогольних напоїв, з використання підроблених марок акцизного податку України (ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України).

За даними слідства, житель Чернівецького району, заручившись підтримкою двох спільників, налагодив на території регіону незаконну лінію виробництва фальсифікованих підакцизних товарів, а також кави.

Фальсифіковану продукцію особи реалізовували через торгові об’єкти та місцеві ринки.

Контрафактні алкогольні напої під виглядом відомих українських та світових торгових марок виготовляли та розфасовували у спеціальному облаштованому цеху. Окрім «елітного» алкоголю, використовуючи спеціальне обладнання, вони виготовляли та розфасовували каву відомих торгових марок.

За результатами проведених санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили майже 7000 пляшок з готовими алкогольними напоями, 800 літрів спиртовмісної сировини, 215 кг кави, станки для пакування та ламінування товарів, етикетки, корки, спеціальне обладнання та грошові кошти у сумі 26 000 доларів США та 9660 євро.

Орієнтовна вартість вилученого сягає понад 1 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться слідчими СУ ГУНП в Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління СБ України у Чернівецькій області.

Офіс Генпрокурора