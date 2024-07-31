На Буковині неповнолітній водій вчинив смертельну ДТП у стані алкогольного сп’яніння

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За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Чернівецької обласної прокуратури неповнолітньому жителю Чернівецького району повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Йому обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За версією слідства, 17-річний підліток, не маючи посвідчення на право керування транспортним засобом, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, порушив правила безпеки дорожнього руху, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з будинком у селі Чудей Чернівецького району.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 54-річна пасажирка від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці, ще двоє пасажирів – 17 та 19 років, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура

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