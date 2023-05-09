На Буковині п’яний мотоцикліст наїхав на дітей – його засуджено до 3 років тюрми

Колегія суддів Чернівецького апеляційного суду задовольнила апеляційну скаргу ювенальних прокурорів Чернівецької окружної прокуратури на вирок суду першої інстанції у частині призначення особі, яка у стані алкогольного сп’яніння вчинила ДТП, в результаті якої постраждало двоє малолітніх (ч. 2 ст. 286-1 КК України), скасувавши призначене судом покарання у вигляді 68 000 гривень штрафу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Чернівецької окружної прокуратури.

Вироком апеляційного суду винуватця ДТП засуджено до 3 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 5 років.

Під час розгляду апеляційної скарги прокурора встановлено, що у жовтні 2021 року у селі Давидівка Чернівецького району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, 35-річний водій мотоцикла порушив правила безпеки дорожнього руху та наїхав на двох дітей, які грались на узбіччі поблизу свого домогосподарства. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 3-річна дівчинка та 9-річний хлопчик отримали тяжкі тілесні ушкодження.

Сторона захисту та законні представники потерпілих просили колегію залишити вирок суду першої інстанції у силі. Однак прокурор, виступаючи в інтересах дітей, довів що порушник заслуговує суворішого покарання.