На Буковині п’яний піп утік з місця ДТП та чинив опір правоохоронцям

Порушником-керманичем вантажівки виявився священнослужитель. «Драгер» показав перевищення допустимої норми алкоголю в крові майже у 10 разів.

18 серпня в адміністративних межах с. Мольниця після скоєння ДТП — зіткнення з дорожнім стовпом, водій вантажівки втік з місця пригоди на цьому ж транспортному засобі.

Отримавши повідомлення про правопорушення для розшуку транспортного засобу та встановлення особи водія було орієнтовно наряди поліції Чернівецької області.

Патрульні поліцейські спільно зі співробітниками відділення № 4 (м. Герца) Чернівецького райуправління поліції на одному з автошляхів області зупинили розшукувану вантажівку КАМАЗ.

Під час спілкування із 42-річним кермувальником поліцейські помітили у нього явні ознаки сп’яніння та запропонували пройти відповідний тест на місці. Результат алкотестера «Драгер» показав 1,94 проміле.

Надалі під час складання адміністративних матеріалів водій почав себе агресивно поводити, чинити опір працівниці патрульної поліції: завдав тілесних ушкоджень та намагався заволодіти її вогнепальною зброєю. Поліцейську госпіталізовано до медичного закладу.

Правоохоронці не допустили заволодіння зброєю та затримали чоловіка у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Відносно кермувальника складено адміністративний протокол за статтею 130 (Керування транспортними засобами у стані сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також слідчі поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області