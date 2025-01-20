На Буковині п’яний водій мікроавтобуса на смерть збив чоловіка і неповнолітню дівчину (фото)
Аварія трапилася учора, 17 січня, по вулиці Шевченка у селі Веренчанка Чернівецького району. У результаті наїзду автівки 17-річна дівчина та 30-річний чоловік отримали травми, несумісні з життям. За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження.
На місці події працювали співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Чернівецькій області та слідчо-оперативна група відділення поліції № 3 (м. Заставна) ЧРУП. Попередньо правоохоронці встановили, що 31-річий житель с. Веренчанка, керуючи автомобілем «Mercedes-Benz Sprinter», допустив наїзд на 17-річну місцеву жительку та 30-річного жителя с. Давидівці, які рухалися по узбіччю дороги.
Внаслідок наїзду двоє пішоходів отримали численні травми і загинули на місці ДТП. Тіла буковинців поліцейські направили на судово-медичну експертизу.
За результатами освідування, на момент скоєння аварії водій транспортного засобу перебував у стані алкогольного спʼяніння.
Співробітники поліції затримали кермувальника у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання №1 ГУНП.
Відомості про аварію слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру у вчиненні злочину.
Транспортний засіб вилучено та поміщено на арешт майданчик.
Слідчі дії тривають.
Відділ комунікації поліції Чернівецької області