На Буковині п’яний водій мікроавтобуса на смерть збив чоловіка і неповнолітню дівчину (фото)

Аварія трапилася учора, 17 січня, по вулиці Шевченка у селі Веренчанка Чернівецького району. У результаті наїзду автівки 17-річна дівчина та 30-річний чоловік отримали травми, несумісні з життям. За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження.

На місці події працювали співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Чернівецькій області та слідчо-оперативна група відділення поліції № 3 (м. Заставна) ЧРУП. Попередньо правоохоронці встановили, що 31-річий житель с. Веренчанка, керуючи автомобілем «Mercedes-Benz Sprinter», допустив наїзд на 17-річну місцеву жительку та 30-річного жителя с. Давидівці, які рухалися по узбіччю дороги.

Внаслідок наїзду двоє пішоходів отримали численні травми і загинули на місці ДТП. Тіла буковинців поліцейські направили на судово-медичну експертизу.

За результатами освідування, на момент скоєння аварії водій транспортного засобу перебував у стані алкогольного спʼяніння.

Співробітники поліції затримали кермувальника у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання №1 ГУНП.

Відомості про аварію слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру у вчиненні злочину.

Транспортний засіб вилучено та поміщено на арешт майданчик.

Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області