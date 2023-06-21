На Буковині підприємицю підозрюють у привласненні майже ₴400 тисяч бюджетних коштів

Співробітники відділення № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції викрили протиправну діяльність 43-річної уродженки Дніпропетровщини, яка внесла неправдиву інформацію до офіційних документів та, зловживаючи службовим становищем, заволоділа бюджетними коштами.

У ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що 43-річна жителька Чернівецького району, під час проведення ремонтних робіт приміщень одного з поверхів гуртожитку навчального закладу, передбаченого для внутрішньо переміщених осіб, привласнила державні кошти. Жінка внесла неправдиву інформацію в акти виконаних ремонтно-будівельних робіт, а саме зазначила більший об’єм проведеного ремонту та придбання будівельних матеріалів за завищеними цінами.

Згідно з висновком експерта сума невідповідностей між обсягами та вартістю фактично виконаних робіт у приміщеннях складає 398 280 гривень. Таким чином підприємниця заволоділа коштами, виділеними з місцевого бюджету, у великих розмірах під час дії правового режиму воєнного стану.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області