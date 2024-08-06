На Буковині поліцейські розслідують обставини побиття неповнолітньої жительки Вижниччини

2 серпня до Вижницького районного відділу поліції звернулася жителька села Берегомет з повідомленням про те, що у її 14-річної онуки виник конфлікт з двома неповнолітніми дівчатами. За вказаним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Для з’ясування всіх обставин інциденту на місце події виїхали слідчо-оперативна група Вижницького РВП та співробітники ювенальної превенції. Поліцейські попередньо встановили, що напередодні, в селі Берегомет, між трьома неповнолітніми дівчатами виникла словесна суперечка, яка переросла в бійку. Під час конфлікту двоє 15-річних подруг завдали тілесних ушкоджень 14-річній буковинці.

Правоохоронці встановили, що мотивом такого вчинку стало нібито поширення потерпілою неправдивих чуток про матір однієї з дівчат та висловлювання образ.

Дізнавачі поліції внесли відомості про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікуючою ознакою ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі ювенальні поліцейські проводять превентивну роботу з усіма учасниками конфлікту та їх батьками.

За результатами досудового розслідування також буде надано правову оцінку ролі батьків у вихованні дітей.

Коментує: Святослав КІШЛАР – заступник начальника ГУНП в Чернівецькій області

Відділ комунікації поліції Чернівецької області