На Буковині правоохоронець допомагав чоловікам нелегально покинути Україну

Працівники ДБР повідомили про підозру правоохоронцю з Чернівецької області, який з трьома спільниками організував канал нелегального переправлення військовозобов’язаних чоловіків до ЄС.

Ціна послуги складала 6,5 тисяч євро. Правоохоронець підвозив клієнтів до місця поблизу кордону, де вже спільники переводили чоловіків до Румунії пішки. Йшли через гірську місцевість, тому чоловікам радили мати достатній запас їжі та води.

Прикордонники затримали спочатку пішу групу, а потім слідство вийшло й на правоохоронця.

Йому повідомлено про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон, за попередньою змовою, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Щодо 3 цивільних спільників досудове розслідування також триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

ДБР