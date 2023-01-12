На Буковині прикордонники пострілами зупиняли контрабандистів на позашляховику

Водій Nissan Patrol ледь не наїхав на прикордонний наряд

Чернівецькі прикордонники пострілами зупиняли контрабандистів сигарет поблизу кордону з Румунією. Спочатку правоохоронці помітили позашляховик, водій з наближенням військових почав утікати, неподалік прикордонники виявили чоловіка із радіостанцією. Автомобіль зупинили пострілами на лісовій дорозі, водій – утік.

Як у четвер, 12 січня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, інцидент стався поблизу пункту пропуску «Красноїльськ» на світанку у середу, 11 січня. Прикордонний наряд помітив Nissan Patrol, водій автівки на іноземних номерах почав утікати.

«Неподалік прикордонники затримали громадянина України з радіостанцією, який, очевидно, був спільником контрабандиста. Група реагування виявила втікача на одній з лісових доріг, яка веде до кордону. Вимогу прикордонників зупинитись він проігнорував», – йдеться у повідомленні.

Не зупиняючись, водій авто продовжив рух в бік наряду, чим створив загрозу життю військовослужбовців. Після попереджувальних пострілів, які були змушені зробити прикордонники, водій зупинив позашляховик та втік з місця події.

В позашляховику прикордонники виявили близько 20 ящиків сигарет. На затриманого громадянина України складено матеріали за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Крім того, дані про спробу контрабанди прикордонник передали до поліції. Наразі правоохоронці розшукують причетних до інциденту. //